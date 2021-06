Joe Biden, der König und das "Biest"

Der US-Präsident versetzt die EU-Hauptstadt drei Tage lang in einen Ausnahmezustand.

Polizeisirenen, durch die Stadt brausende Konvois dunkler Limousinen, das Knattern von Helikoptern: Fast hat man während der Lockdowns die typische Geräuschkulisse vergessen, die Brüssel während Gipfeltreffen bietet. Doch jetzt ist sie zurück, und wie. "Die Biden-Show hat begonnen", titelte die frankophone Tageszeitung "Le Soir".

Am Sonntag gegen 21 Uhr setzte die "Air Force One" mit US-Präsident Joe Biden an Bord auf dem Rollfeld des Militärflughafens Melsbroek auf. Und seither herrscht selbst in Europas Hauptstadt, die es gewohnt ...