Juncker verabschiedet sich mit emotionalem Video

Fünf Jahre stand der Luxemburger Jean-Claude Juncker an der Spitze der EU-Kommission. Am Sonntag übernimmt Ursula von der Leyen. Nun sagt der Mann, der nie um einen scharfsinnigen Kommentar verlegen war, Adieu: per selbst gesprochener Videobotschaft.

SN/APA/AFP/FREDERICK FLORIN Jean-Claude Juncker sagt Adieu zu seinem Amt, nicht aber zu seiner „großen Liebe“ Europa.