Die Treffen der Staats- und Regierungschefs im Brüsseler Ratsgebäude sind Großkampftage.

Die Belgier bleiben gelassen. Politikertreffen in ihrer Hauptstadt sind normal. Selbst bei den Gipfeln der Staats- und Regierungschefs bleiben die Sicherheitsmaßnahmen diskret. Zwar ist der Schuman-Platz, der Verkehrsknoten nahe dem Ratsgebäude, gesperrt, ab und an ist ein Hubschrauber am Himmel ...