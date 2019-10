Das EU-Viertel in Brüssel hält immer Überraschungen bereit. Dass aber plötzlich eine gigantische Sau über den Kreisverkehr Schuman springt, ist auch hier nicht alltäglich.

Dienstagabend war sie plötzlich da. Über Brüssels staugeplagten Kreisverkehr im Herzen des EU-Viertels steuert eine gigantische Sau in vollem Lauf auf das Berlaymont Gebäude zu, dem Sitz der EU-Kommission. Zumindest sieht es so aus. In Wahrheit handelt es sich um ...