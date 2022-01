Verstehen Sie Französisch oder nur Bahnhof?

Wie Frankreich versucht, die alte Sprache der Diplomatie in Brüssel wieder zu beleben.

Bruno le Maire, der französische Finanzminister spricht Englisch und Deutsch. Trotzdem bedient er sich bei offiziellen Terminen in Brüssel ausschließlich des Französischen. Das war auch vergangene Woche vor dem Treffen der EU-Finanzminister so. Auf englische Journalistenfragen zum Beginn der Tagung gab er französische Antworten, wohl wissend, dass manche Zuhörer dann nur Bahnhof verstehen. Wie zum Beispiel der deutsche Finanzminister Christian Lindner, der mit seinem Pressestatement nach Le Maire an der Reihe war. "Ich spreche kein Französisch", bekannte der deutsche Politiker, ...