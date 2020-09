Brüsseler Spitzen SN

Plötzlich platzen jazzige Klänge in das schläfrige Sonntagnachmittagsidyll: An der Ecke Avenue de l'Opale und Rue Léon Frédéric hat sich eine Band aufgebaut. Zuerst lugen die Nachbarn noch vom Balkon, was das Treiben soll. Bald finden sie sich auf der Straße wieder und verfolgen das Konzert der fünf Amateure - mit Respektabstand von der gegenüberliegenden Straßenseite aus. Alle tragen Mund-Nasen-Masken, aber alle haben plötzlich verdammt gute Laune.

Dass bei den Darbietungen der Musiker manch schiefe Töne dabei sind, ...