Tina Turner ist am 24. Mai gestorben. Die legendäre Musikerin war so viel mehr als eine misshandelte Frau.

Auf Twitter ist es heute möglich, das Doppelte der früher üblichen 140 Zeichen zu verwenden. Dennoch sind 280 Zeichen wenig, und wenn man etwas sagen will, muss man sich auf das Wichtigste konzentrieren.

Als letzte Woche die Nachricht vom Tod der legendären Musikerin Tina Turner in den sozialen Medien verbreitet wurde, ist kaum ein Teaser ohne die Erwähnung von Ike Turner ausgekommen. Dass in einem Langtext, einem Nachruf über jene Jahre geschrieben wird, in denen Tina von ihrem ...