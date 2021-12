Das Lächeln, das wir aussenden

Den Riss heilen Friedrich Wiesauer

An der Straßenkreuzung: Ich blickte nach rechts, alles frei. Ich blickte nach links, da kam ein großer Lkw. Ich ließ ihn passieren und fuhr sofort los. Plötzlich quietschende Reifen, dann zorniges Gehupe. Der Fahrer hat gerade noch abbremsen können. Ich hatte beim Einordnen nicht mehr nach rechts geschaut und den Pkw nicht bemerkt. Der Fahrer hinter mir betätigte auch noch die Lichthupe und drohte mir zornig mit den Fäusten. Ich fuhr weiter bis zu einer Baustelle. Die Ampel wurde gerade rot, als ich ankam. Ich stieg aus dem Auto und ging zu dem Fahrer zurück, der immer noch rot war vor Zorn. Er ließ das Seitenfenster seines Wagens herunter und bevor er etwas sagen konnte, legte ich los: "Entschuldigen Sie vielmals. Wenn Sie nicht so toll und geistesgegenwärtig reagiert hätten, hätte es gekracht. Seien Sie mir bitte nicht böse, aber ich habe Sie einfach nicht bemerkt!" In diesem Moment wurde seine Miene entspannter und er antwortete: "Aber mochn S' Ihna nix draus, Sie haum mi jo goa net seg'n kenna. Der Lostwogn hot Ihna ja de Sicht gnumma, der Trottl! Oiso nix fia unguat, Herr Kollege!" Womit bewiesen war: "Das Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück!"



