Hund oder Katz

Den Riss heilen Wolfgang Goffriller

SN/photo by ariel ng on unsplash

Ein 1,90 Meter großer Mann geht mit Chihuahua-Dame Chili Gassi. Wahrlich ein komischer Anblick für manchen Zeitgenossen. Is des a Katz oder sonst was?, fragt der ungefragte Stänkerer. Mein Herr, das ist eine vollwertige mexikanische Rassehündin. Sie ist wachsam, treu und scheut keine Auseinandersetzung, wir sind uns sehr ähnlich! Entschuldigens, kommt es kleinlaut vom Experten, war nicht so gemeint, mei Frau hätt a gern so an süßen Chihuahua! Dieser Riss war leicht heilbar!

Sie haben Gedanken, Ideen, Erfahrungen dazu, wie wir trotz

unterschiedlicher Meinungen gut miteinander leben können? Schreiben Sie uns bitte unter

leserforum@SN.at (maximal 1000 Anschläge).