Der erste Schnee des Jahres

Den Riss heilen Beatrix Pfeifer

SN/photo by jeremy mcknight on unsplash

Am Freitag um 12 Uhr vor dem Schultor. Ich habe einen Parkplatz gefunden, wenn auch einen kleinen Fußmarsch im Schneeregen entfernt. Eltern und Großeltern rücken unter dem überdachten Eingang zusammen. Ein Vater sagt lachend: "Noch einer mehr, und wir setzen die Masken auf!"

Meine Füße sind eisig und der nasse Schnee rinnt meine Jacke entlang. Endlich die Schulglocke. Die Horde stürmt aus der Schule. "Schnee, los kommt" Die Schultaschen fliegen.

Zuerst der Sprung in die eisüberzogene, riesige Lacke. Der ältere Enkelsohn tut sich hervor, und das mit Fußballschuhen. "Machen wir eine Schneeballschlacht" schreit der Jüngere und formt einen Gatschschneebatzen. Wir Wartenden gehen auf Distanz und lachen gemeinsam. Gezählte eisige Minuten später, geht es, nein rennt alles zum Auto. "Oma, das ist der schönste Tag im heurigen Jahr, können wir gleich im Garten Fußball spielen, noch vor dem Essen ?" Was für ein wunderbarer Tag.