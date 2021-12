Der Spalt, durch den das Licht fällt

Den Riss heilen August Oggenfuss

Jeden Tag verfolge ich in Zeitung und Fernsehen die Corona-News und spüre dabei gelegentlich auch Ohnmacht. Die großen Weichenstellungen sind Politikern und Wissenschaftlern (die ich nicht beneide!) anvertraut. Den Riss, der aufgedeckt worden ist, können und werden sie nicht heilen.

Da sind wir gefragt! Da bin ich gefragt! Gefragt, die Komfortzone meiner Gewissheiten zu verlassen und mich in den Riss hineinzustellen: Das Gespräch zwischen denen, die - auf beiden Seiten - in Position gegangen sind, aufzunehmen und zu fördern. Das kostet Geduld, Respekt, Empathie, Bereitschaft auch bei unversöhnten Meinungen beieinander zu bleiben. So passiert Heilung im Kleinen, an der Basis, im Alltag und ermöglicht den Durchbruch des Lichts durch den Riss, wie Leonhard Cohen es in seinem Song "Anthem" so trefflich angedeutet hat:

"Da ist ein Riss, ein Riss in allem.

Das ist der Spalt, durch den das Licht einfällt."