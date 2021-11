Ein stabiles Fundament

Den Riss heilen Hannes M Sághy

SN/photo by luis villasmil on unsplash

In letzter Zeit haben wir mehrfach ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Die behandelnden Fachkräfte waren trotz Überlastung äußerst zuvorkommend. Dafür sind wir sehr dankbar.

Ein funktionierendes Gesundheitssystem ist ein höchst schützenswertes Gut. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Rettung spätabends kommt. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass ein Staat als solcher "funktioniert".

Jeder ist hier in der Verantwortung und muss sich fragen, ob er den Standards, die er an andere anlegt, selbst gerecht wird. Ob er die Erwartungen, die er an andere stellt, auch nur im Mindesten selbst erfüllen kann. Wenn sich jeder mit diesen Fragestellungen ehrlich auseinandersetzt, wird es ruhig werden. Diese Ruhe wird den Heilungsprozess von Rissen massiv beschleunigen.

Natürlich wird es immer Menschen geben, die die eigene unreflektierte Meinung hysterisch in den Äther plärren und sich sogar unverschämt mit Opfern des Nationalsozialismus gleichsetzen. Das hält eine auf stabilem Fundament gebaute Demokratie aber aus, die Risse, die allenfalls entstehen, sind oberflächlich und für den Bestand derselben unwesentlich.



Sie haben Gedanken, Ideen, Erfahrungen dazu, wie wir trotz unterschiedlicher Meinungen gut miteinander leben können? Schreiben Sie uns bitte unter leserforum@SN.at (maximal 1000 Anschläge).