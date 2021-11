Einfach nur nicht aufhören

Ein Freund driftet langsam ab. Vertieft sich in alternativen Erkenntnissen zu Corona, die mittlerweile von zahlreichen Studien ins Reich der Legenden verwiesen wurden. Dabei war der Freund doch einer derjenigen, mit denen man vorher wunderbar über Naturwissenschaften diskutieren konnte. Die Kontroverse wird immer schwieriger, je dramatischer die Lage wird, ein Konsens unmöglich, die Wortwahl radikaler. Also den Kontakt abbrechen? Nein. So lautet unser beider Antwort. Es wird ein Danach geben - irgendwann. Und dann sind Freunde wichtiger als je zuvor. ...