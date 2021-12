Hilf anderen und hilf dir damit selbst

Den Riss heilen Birgit Ruby

SN/photo by avi richards on unsplash

"Helping others helps me." Wie wahr.

Als frisch gebackene MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) Lehrerin in Ausbildung wusste ich nicht so recht wie und wo anfangen.

Dann kam der Lockdown. Und damit die Idee, täglich gratis online Meditationen anzubieten: "Be. Here. Now." um 8.08 Uhr Achtsamer Start in den Tag und um 21.21 Uhr Achtsamer Tagesausklang. 14 Minuten liebevoll, bewusst und klar die eigene Aufmerksamkeit lenken. Was ist jetzt? In sich lauschen. Alles umarmen was ist. Es nicht anders haben wollen. Sich selbst (und damit auch Andere) so sein lassen wie man ist. Wahrnehmen, annehmen, loslassen.

Ich verspüre tiefe Dankbarkeit, mit wunderbaren Menschen quer durch Europa in Stille zu sitzen. Verbunden in der tiefen Sehnsucht, einen ruhigen, sicheren und kraftvollen Ort in sich zu pflegen. Bei sich selbst zuhause zu sein.

Be. Here. Now