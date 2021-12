Hoffen auf das Fastenbier

Den Riss heilen Thomas Neureiter

Viele Besucher des Augustiner Bräu in Salzburg kennen das: Wenn man eine Kiste Bier beim Rampenverkauf ersteht, bekommt man ein "Biermarkerl" für den Besuch des Bräustübls gratis dazu. Nun haben die diversen Lockdowns diesen Besuch des Bräustübls in den letzten beiden Jahren über so manche Zeitspanne verunmöglicht. Es wird auch anderen so gehen, dass nun diese "Biermarkerl" angespart werden und nicht eingelöst werden können.

Allerdings, wenn ich an die angespannte Situation - nur 200 Meter vom Augustiner Bräu entfernt - in der Landesklinik denke, verzichte ich liebend gerne auf ein Einlösen dieser Markerl im Bräustübl. Ich hoffe, dass unser aller Kontaktreduktion reichen wird, dass die kranken Menschen und das gesamte pflegende Personal in den Krankenhäusern bald Entlastung erfahren.

Und wenn es - wer weiß - auch kein Anstoßen mit einem Weihnachtsbock gäbe, beim Fastenbier 2022 werden wir all das dann entspannt besprechen können, im Bräu oder schon im Gastgarten. Angesparte Hoffnung!