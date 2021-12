Lasst uns auf unserer Dankbarkeit aufbauen

Den Riss heilen Oskar Gelinek

SN/photo by adam kool on unsplash

Die Spalte reicht nicht, um zu berichten, wo dieser Riss schon heute gut geheilt wird, aber sie kann vielleicht helfen, zu heilen.

Ich danke dafür, hier zu leben, wo zwei Minuten nach der Alarmsirene drei Wagen starten, um bei Brand, Hochwasser, Unfall zu helfen (ohne nach 3G zu fragen); wo eine Mutter im Rotkreuzwagen ihr Frühchen gebären kann (ohne ...); wo Gruppen dran arbeiten, wie wir Bedürftige versorgen, Energie sparen, die Bauwut verringern können; wo keine Kindersoldaten rekrutiert werden und Schwer(st)verbrechern ehrenamtlich geholfen wird, die Rückkehr ins normale Leben zu finden.

Für all dies, was bei uns so gut läuft, sind wohl viele dankbar - Mann oder Frau, jung oder alt, reich oder arm, geimpft oder ungeimpft. . . Auf dieser Dankbarkeit können wir aufbauen, wie es besser werden kann. Lasst uns gemeinsam dran arbeiten, wie es in der Gesundheit, der Transparenz, beim Klima, der Politik, etc. so werden kann, dass es noch mehr gibt, wofür wir danken können.