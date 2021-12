Schenken wir Vertrauen und Mut

Den Riss heilen Ulrike Altendorfer-Kling

Die Angst verbreitet sich genauso rasch wie das Virus selbst. Das Virus kümmert sich nicht um körperliche Integrität oder menschliche Werte. Es ist einfach da und niemand ist schuld.

Die Kinderimpfstraße im Marionettentheater macht mit Märchenfiguren Mut. Marionettentheaterbesucherinnen und -besucher können fragen: "Was denkt der kleine Prinz zu meiner Frage? Wie überwältigt Peter die Gefahr?"

Kein Bannzauber hilft gegen das "Corona-Virus".

Auch erwachsene Menschen brauchen fürsorgliche Helferfiguren und Vorbilder in ihrer Umgebung. Menschen in Führungspositionen und Politik haben daher eine besondere Verantwortung. Fangen wir an, lassen wir Menschen zu Recht in uns vertrauen, schenken auch wir unseren Mitmenschen Vertrauen in ihre Fürsorge für uns. Bleiben wir im Gespräch.

Dann kann er wirken, der Zauber, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.