Wann, wenn nicht jetzt

Den Riss heilen Christine Schaffer

SN/photo by susn matthiessen on unsplash

In Krisen zeigt sich, wozu der Mensch fähig ist, wo er seine Ressourcen hat, worin sein wahres Wesen besteht. Wir können einander geben, was ein jeder, eine jede von uns braucht: Aufmerksamkeit, Wohlwollen, Wertschätzung. Kritisiert, verachtet, negativ gedacht wird derzeit zur Genüge. Das vergiftet unser Miteinander, baut Mauern auf, entzweit. Was uns gut tut, ist ein freundliches, offenes, behutsames Zugehen aufeinander. Wir sehnen uns nach Zuspruch, Liebe und Geborgenheit. Wir können beginnen, dies zu geben. Das zeichnet unser Menschsein aus, macht es besonders. Wir vermögen mehr als im dunklen Sumpf zu verharren! Gehen wir ans Licht, öffnen wir die Augen, das Herz und die Hände! Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde! Beginnen wir!