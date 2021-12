Wir bleiben trotz Pandemie Freunde für immer

Den Riss heilen Birgit Neuwirth-Hemmers

SN/photo by vonecia carswell on unsplash

Vor rund 30 Jahren wurden wir zu einer zusammengewürfelten Gruppe junger Frauen, alle sechs für ein kleines Unternehmen in der Stadt Salzburg tätig. Die einen als Studentinnen im Nebenjob, die anderen hauptberuflich oder in Teilzeit. Über die Jahre haben wir uns nie aus den Augen verloren. Wir haben uns gegenseitig bekocht, in eine gemeinsame "Urlaubskasse" eingezahlt, haben uns damit Auszeiten vom Alltag gegönnt - ob Therme, Städtetrips oder Kurzurlaube. Wir haben Kinder und Enkelkinder bekommen, Jobs gewechselt, Scheidungen und andere zwischenmenschliche Probleme gemeinsam durchgestanden und schwere Krankheiten körperlicher und seelischer Natur geschafft. Wir waren nicht immer einer Meinung, haben aber immer auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Wir sind auch jetzt nicht immer einer Meinung. Aber trotz Pandemie und Lockdowns füreinander da. Und planen weiter. Der 1. Lockdown hat uns den Städteflug nach Helsinki vermasselt. Wir bleiben dran. Und schauen weiter aufeinander.