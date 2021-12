Wir müssen uns im Und üben

Den Riss heilen Hans Hammerl

Der Altar in der Seminarkirche in Linz besteht aus drei hölzernen Buchstaben, auf denen die Altarplatte ruht. Beim genaueren Hinsehen sieht man U-N-D. Dieses Wort kann zu einem Schlüsselwort werden. Leicht erleben wir uns in der Falle des "Entweder-oder" und dann sind wir mitten im Konflikt. Wir spielen dieses Spiel immer wieder und erfahren, dass der Zugang zur Wahrheit viele Seiten hat. Der Altar in der Kirche - nicht entweder Himmel oder Erde, sondern Himmel und Erde gehen hier zusammen, kommen miteinander in Berührung. Wer in der Erde verwurzelt ist, dem tut sich der Himmel auf und wer sich in Gott festmacht

(wir nennen es glauben), der sieht die Welt mit neuen Augen. Dag Hammarskjöld sagt: "Das Seil über dem Abgrund wird von denen gespannt, die es am Himmel festmachen." Wir könnten uns im Und üben. Ich stehe zu meiner Haltung, höre auf dich, was dich bewegt, was dich beschäftigt, was dir Angst macht. Wir rücken einen Schritt näher zusammen. Das Übungsfeld "Corona" ist groß.

Sie haben Gedanken, Ideen, Erfahrungen dazu, wie wir trotz

