Wir sind nicht so

Den Riss heilen Gertraud Pfeiffer

SN/photo by nick fewings on unsplash

Vor Kurzem an der Kassa eines Supermarkts: In einem unbedachten Moment komme ich, eine maskierte ältere Frau, einem jungen Mann zu nahe.

Worauf dieser folgende provokante Frage von sich gibt: "Wollen Sie sich auch noch auf mein Genick setzen?"

Der Aggressivität vieler Zeitgenossen bewusst, schweige ich vorerst betreten. Die Situation arbeitet aber in mir.

Kurz bevor der junge Mann die Kassa verlässt, spreche ich ihn an mit der Feststellung, dass

er seine berechtigte Kritik an meinem Verhalten auch höflicher hätte sagen können. Gefasst auf jede mögliche Reaktion verhalf mir der junge Mann zu einem guten Tag. Seine Antwort: "Akzeptiert."



Sie haben Gedanken, Ideen, Erfahrungen dazu, wie wir trotz aller unterschiedlicher Meinungen gut miteinander leben können? Schreiben Sie uns bitte unter

leserforum@SN.at (maximal 1000 Anschläge).