"And Just Like That" Staffel zwei: Wieder mehr Sex in der City

Am Donnerstag ist auf Sky die zweite Staffel der "Sex and the City"-Fortsetzung gestartet - mit mehr Witz und Sex - sowie neuen und alten Bekannten.

Die Freundinnen sitzen im Café und sprechen über missglückte Dates. Sie stöckeln in teuren Stiefeln und extravaganten Roben durch den Schnee. Und es scheint, als sei keine Zeit vergangen. Dabei ist es 25 Jahre her, dass die erste Folge der Serie "Sex and the City" über das Leben der New Yorker Sex-Kolumnistin Carrie Bradshaw (Sarah J. Parker) erstmals erschienen ist. Trotz zum Teil vernichtender Kritiken nach der ersten Staffel kündigte HBO Max die Fortsetzung von "And Just Like That" an. ...