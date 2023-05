Großes Live-Adelskino im Fernsehen: "Ein Königreich für seine Gedanken!"

Eskapismus an einem lazy saturday afternoon: Nur bei der Salbung von Charles III. waren die Kameras nicht dabei. Ein stundenlanger Ausflug ins Mittelalter verlief im TV ohne Eklats.

Gott sei Dank, die Füllfeder in der Westminster Abbey war funktionstüchtig, King Charles III. konnte problemlos seine Unterschrift unter seinen (in ziemlich großen Buchstaben geschriebenen) Eid leisten. Erst vor wenigen Monaten hatte der Monarch mit einem ähnlichen Schreibgerät massive Probleme: Als er sich in Nordirland im Hillsborough Castle ins Gästebuch eintragen sollte, lief bekanntlich der Füller aus. Die damals gewählten Worte hätten im Gotteshaus mehr als unpassend gewirkt. Großes Live-Adelskino also im Fernsehen und der ORF war sieben Stunden mehr ...