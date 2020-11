Wer diese kleine Geschichte zuerst erzählt hat, ist heute in Vergessenheit geraten. Doch das ändert nichts an ihrer hoffnungsvollen Botschaft. Einst beauftragte ein König aus dem Orient seine weisesten Berater mit einer schier unlösbaren Aufgabe. Sie sollten ihm einen Satz ersinnen, der in allen Zeiten und in jeder Situation Gültigkeit behält. Die weisen Männer präsentierten ihm die folgenden Worte: "Auch das geht vorüber." Ein Satz für die Ewigkeit, dem nichts hinzuzufügen ist.