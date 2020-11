Für unsere Jugend

Durchhalten SN

Diese Zeitung tut einfach gut,

in größter Not macht sie uns Mut. Gerade jetzt sind positive Ansätze wie das Motto "Durchhalten" wichtig. Die Jungen brauchen den Blick nach vorn,

Worte der Hoffnung und des Mutes. "Der Jugend" wurde zuletzt oft Egoismus und Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Schuldzuweisungen und Angstparolen sind aber kein Wegweiser in eine gute Zukunft. Wie viele Tore musste Marcel Hirscher umfahren, bis sich der Erfolg einstellte? Dranbleiben, durchhalten ist das Gebot

der Stunde.

Als Lehrer bewundere ich ...