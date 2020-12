Durchhalten SN

Machen Sie sich keine Sorgen - machen Sie sich Gedanken.

Es ist eine Zeit, in der sich viele Menschen Sorgen machen: über die eigene Gesundheit oder jene von nahestehenden Menschen, über die berufliche Existenz, die Zukunft, die gesellschaftliche Entwicklung und so weiter und so fort.

Doch ganz ehrlich: Was hilft es denn, sich Sorgen zu machen? "Ich mache mir Sorgen." Ich, niemand anderer. Ich mache, erschaffe also die Sorgen. Und ich mache sie mir, niemand anderem.

...