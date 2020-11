Wir halten mit Mut dagegen

Nicht einmal wir Journalistinnen und Journalisten, die stets auch mit dem Unmöglichen rechnen, hätten im Sommer gedacht, dass ein lockdownähnlicher Zustand noch einmal unser Leben lähmen wird.

Und schon sitzen wir wieder zu Hause, wenn wir nicht gerade arbeiten. Das würden lange, harte Wintermonate, meinte die deutsche Kanzlerin. Sie hat wohl recht. Aber dem müssen und wollen wir als Zeitung und als jene, die Ihnen täglich Informationen, Einschätzungen, Kommentare und Neuentwicklungen zur Pandemie liefern, etwas entgegensetzen. Und das gemeinsam mit Ihnen, unserer Leserschaft. Deshalb werden die SN ihren wichtigsten Platz in der Zeitung, das sogenannte Ohrwaschel rechts auf der Titelseite, einer täglichen Kolumne unter dem Titel "Durchhalten" widmen. Hier werden wir in geübter Manier abwechselnd

mit Leserinnen und Lesern kleine, feine Stücke liefern zur Frage, wie wir diese Zeit, in der unser soziales Leben wieder sehr stark eingeschränkt sein wird, mit Humor, Freude und Mut bewältigen können.

Wir schöpfen Energie und Kreativität daraus, und Sie hoffentlich auch. Denn Durchhaltevermögen heißt, mit Geduld, Ausdauer und Beharrlichkeit auf ein Ziel hinzuarbeiten. Dafür braucht es aber auch Freude und Spaß. Belohnungen zwischendurch, damit wir das Ziel, gemeinsam das depperte Virus zu besiegen, erreichen. Womit belohnen Sie sich? Was macht Ihnen Freude, woraus schöpfen Sie Mut und Kraft? Wir bitten Sie um Ihre Beiträge dazu unter leserforum@SN.at - quasi Durchhaltenahrung.

Meine persönliche Durchhalteparole lehnt sich an folgendem Spruch an: "Schreiben zu müssen ist die Hölle, aber geschrieben zu haben ist der Himmel."