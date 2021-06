Almkogel am Mondsee

Eine kühle, waldreiche Wanderung führt von Plomberg am Mondsee auf den Almkogel.

Fit in die Natur Christian Heugl

Anders als es der Bergname erwarten lässt, ist am Almkogel von einer Alm nichts mehr zu sehen. Die namensgebende Höllkaralm auf der St. Gilgener Seite besteht schon lang nicht mehr, heute dominiert am Almkogel der Wald. Für eine Wanderung an heißen Sommertagen kein Nachteil.

Die meisten Besucher starten in St. Lorenz beim Gasthof Drachenwand. Unser Wandertipp aber wählt eine sehr einsame Route von Plomberg, direkt vom Seeufer, aus. Der Startpunkt hat den Vorteil, dass sich nach der Wanderung ...