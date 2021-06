Das Loch im Berg

Fensterln auf der Bleckwand mit kühlen Aussichten auf Strobl und den Wolfgangsee.

Fit in die Natur

Fit in die Natur Christian Heugl

See oder Berg? An heißen Sommertagen wie diesen fällt die Wahl schwer, aber zum Glück gibt es ja das genauso seen- wie gipfelreiche Salzkammergut und da lassen sich beide Punkte leicht miteinander verbinden. Zuerst eine kühle, nordseitige Bergtour zum Felsenfenster auf der Bleckwand, dort fensterln mit dem Wolfgangsee und dann hinab zum Strandbad.

Zuvor empfiehlt sich vielleicht noch ein Zwischenstopp im Berggasthof Mahdhäusl, dem Ausgangspunkt der Bleckwand-Überschreitung. Hier ist im Lauf der Zeit ein kleines Paradies entstanden, in ...