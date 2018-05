Almwandern in den Dientner Bergen

Die Hochleit'n-Alm in Goldegg-Weng ist entweder schon das Ziel oder der Startpunkt zur langen Gamskögerl-Runde.

Fit in die Natur Christian Heugl

Eine Wanderung, die vor einer Kirche beginnt, steht unter einem guten Stern. Die Wanderung hinauf zur himmlischen Hochleit'n-Alm startet vor der kleinen Kirche in Goldegg-Weng, an der auch schon die Außenmauer interessant ist. Da wurde eine römische Grabplatte eingemauert, die ganz in der Nähe vor 80 Jahren beim Pflügen zum Vorschein kam. Die römischen Siedler wussten genau, wo es die schönsten Plätze gibt, und eben dorthin führt die Almwanderung.

Der Weg 27 zweigt schräg gegenüber der Kirche nach links ab und führt am Hof des Fuchslochbauern vorbei. Ein kleines Paradies für Mensch und Tier: Die große Ziegenfamilie bewohnt einen kunstvoll gefertigten Stall mit einem eigenen Kletter-Aussichtsturm. Den Kühen behagt die kräuterreiche Weide, aber auch die Bürsten am Rand und die Fohlen toben wie der frische Wind über die Wiese.

So einfach geht's und einfach zum Gehen ist auch der Weg 27, der am Wenger Wasserfall vorbei hinauf zu den letzten Höfen verläuft. Selbst mit einem bergtauglichen Kinderwagen ist der einstündige Anstieg zur Hochleit'n-Alm (1153 m) gut zu schaffen.

Im Jahr 2012 entschlossen sich die Besitzer zum Neubau und herausgekommen ist eine gelungene Kombination aus gediegener Gemütlichkeit und zeitgemäßen Arbeitsbedingungen. Was hier aufgetischt wird, stammt aus der eigenen Produktion. Nur die Heidelbeeren in der fruchtigen Sauermilch kommen von hoch droben vom Gamskögerl.

Bei entsprechender Lust und Kondition könnte die Runde genau dorthin ausgedehnt werden. Der Weg 27 führt auf das Gamskögerl (1747 m) und über den Weg 447 geht es an der Schrempfalm vorbei wieder nach Weng retour (in der Karte die grüne Route). Eine kürzere Rückwegvariante (1,5 Stunden, 5 km) folgt für 100 Höhenmeter ebenfalls dem Weg 27 bergauf, zweigt dann aber auf den flachen Wirtschaftsweg nach rechts ab. Dieser führt unterhalb der unbewirtschafteten Distelkopfalm auf die Zufahrt Viellehen und folgt dem Güterweg nach rechts über einige Kehren hinab bis zur Abzweigung "Goldegg, Weg 6".

Über diesen kurzen Verbindungsweg geht es durch einen Graben wieder auf die bekannte Strecke retour nach Weng.

Daten & Fakten

Zur Hochleit'n-Alm

So kommen Sie hin: A10, Abfahrt Knoten Pongau. Auf der B311 nach Schwarzach, dort Richtung Goldegg abzweigen und drei Kilometer weiter nach Goldegg-Weng. Parken vis-à-vis Kirche.

Bus & Bahn: ab Salzburg-Hauptbahnhof bis Schwarzach-St. Veit-Bhf, Bus 580 bis Haltestelle Goldegg-Weng.

Anstieg Hochleit'n-Alm: Eine Stunde, 330 Hm, 3 km.

Ges. Runde Gamskögerl: 4,5 Stunden, 900 Hm, 12 km.

Karte: f&b 103, ÖK 3222.

Charakter: unkomplizierte Almwanderung, die ausgedehnt werden kann.

Hochleit'n-Alm: Mai, Juni, Oktober: Fr. bis So. und Feiertage geöffnet. Juli und August durchgehend (Mo. Ruhetag).