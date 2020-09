Auf der hohen Kante

Das Niedersachsenhaus steht in atemberaubender Lage auf der Riffelscharte zwischen Sportgastein und Kolm Saigurn.

Fit in die Natur

Fit in die Natur Christian Heugl

Das Niedersachsenhaus (2471 m) ist die vermutlich auffälligste Schutzhütte in der Goldberggruppe. Schon der Anblick vom Talboden in Kolm Saigurn aus ist faszinierend, aber wenn der Felsgrat dann erreicht ist, auf dem die Alpenvereinshütte so atemberaubend thront, ist der Respekt vor dieser baumeisterlichen Leistung noch größer.

Im Jahr 1929 wurde das Gebäude errichtet, nach dem Vollbrand 1984 kam es zum umweltgerechten Neubau. Die gebündelte Energie kommt nun großteils von der Sonne und die Abwässer gelangen über einen Kanal ...