Besuch beim Sonnenkönig

Die Südseite des majestätischen Hochkönigs bietet beste Aussichten auf eine garantiert nebelfreie Sonnenwanderung.

Das Gebiet um Mühlbach ist geschichtsträchtig. Vor rund 4000 Jahren wurde hier erstmals Bergbau betrieben, in der Blütezeit zwischen 2000 bis 800 v. Chr. war der Mitterberg das größte Kupferrevier in den Ostalpen. Rund 190 Schmelzplätze mit den dazugehörenden Schlackeresten sind heute noch vorhanden. Viele davon am Widdersberg rund um die Vier Hütten, dem wunderbar sonnigen Ziel der Rundwanderung. Auch der Name der Kopphütte (1307 m) erinnert dort gleichermaßen an das wertvolle Metall als auch an eine Holzknechthütte (= Kopper).

...