Fager und Erentrudis

Von Glasenbach auf stillen Umwegen zu den beiden Ausflugsinstitutionen.

Rein wandertechnisch betrachtet ist die Südwestseite des Gaisbergs ein heißes Pflaster. Besonders im Spätherbst, wenn sehr viele wärmeliebende Wanderer auf der Suche nach solch sonnenbevorzugten Hanglagen sind.

Damit der starke Wanderstrom auf dem Gaisberg entflochten wird, schwenkt die vorgeschlagene Route aber auf die andere Seite und erreicht so in aller Stille die Fager- und die Erentrudisalm. In der Fager ist schon neues Leben eingekehrt, im Gasthaus Erentrudisalm ist es noch nicht so weit.

Aber auch dieses ...