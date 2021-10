Blickpunkt Untersberg

Eine perspektivenreiche Wanderung von der Grenze Kranzbichl in Bad Dürrnberg zur Lerchecker Wand.

Fit in die Natur

Fit in die Natur Christian Heugl

Die Zeit der großen Bergtouren ist vorbei, jetzt werden kleinere Herbstbrötchen gebacken. Aber diese Spaziergänge eignen sich sehr gut zum Ideensammeln für interessante Bergprojekte.

So ist es auch beim Ziel dieser Wanderung, der Lerchecker Wand in Oberau. Da präsentiert sich der Untersberg in seiner ganzen Länge, die meisten Steige und Kletterrouten auf der steilen Südostseite sind einsehbar. Eingerahmt wird der Lerchecker-Wand-Blick im Süden von Berchtesgaden und nordwärts von der Stadt Salzburg mit der gerade noch sichtbaren Festung.

...