Brennpunkt Wieserhörndl

Am Wieserhörndl (1567 m) treffen drei Gemeindegrenzen und viele sonnenliebende Wanderer aufeinander.

An schönen Herbsttagen ist zwischen Spielberg und Wieserhörndl allerhand los. Kein Wunder, denn die streichelweiche Oktobersonne strahlt auf den Südwesthängen in maximal möglicher Länge, es gibt Wanderwege für alle Bedürfnisse und die Hütten haben auch noch geöffnet. Viele Wanderer benutzen für die Auffahrt die mautpflichtige Spielbergstraße (vier Euro in Münzen), die einen Kilometer vor Gaißau, in Gaißau-Strub, abzweigt. Vom letzten Parkplatz (1250 m) sind Spielberg und Wieserhörndl in ein bis zwei Stunden erreichbar.

Wesentlich ruhiger, aber auch länger ...