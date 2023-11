Buchberg mit Weitblick

Mit 801 Metern ist der Buchberg zwar nur eine kleine Nummer, im Salzburger Seenland ist er dennoch überragend.

Der Buchberg ist nicht nur ein großartiger Aussichtsberg mit Blick bis zu den Alpen, sondern auch ein sonniges, für den Herbst bestens geeignetes Wanderziel - vorausgesetzt, man wählt die richtige Anstiegsroute. Aber der sanfte Berg zwischen Mattsee und Obertrum verfügt ja über ein dichtes Wegenetz, das für jede Wetterlage eine passende Route bereithält.

In diesem Fall erfolgt der Gipfelsturm einmal nicht von der waldreichen Mattseer Seite aus, sondern über die sonnigen Südwest-Hänge aus der Richtung Obertrum. Ein Großteil der Route folgt schmalen Zufahrtsstraßen, ist also auch bei geringer Schneeauflage ein nettes Wandervergnügen. Ausgangspunkt ist der kleine Parkplatz an der Mattseer Landesstraße (Schild "Lofer"), eineinhalb Kilometer nach dem Hofer-Kreisverkehr in Obertrum Fahrtrichtung Mattsee.

Die vorerst unmarkierte Route folgt der Zufahrt über 700 Meter zu einem Hof und geht dort rechts abzweigend in einen Weg über, der sich am Bachgrabenverlauf orientiert. Nach 500 Meter mündet die Route wieder in eine Zufahrt ein und folgt dieser zuerst nach links und wenig später beim Hof Singer nach rechts.

An einer Holzskulptur und am Singer-Bründl vorbei taucht die Straße in den Wald ein und trifft bald auf die markierte Abzweigung "Buchberg über Waldweg M 3" nach links. Zwei Kehren und 20 Minuten später ist das Plateau mit dem Aussichtsturm erreicht. Neben der, durch die Bäume etwas eingeschränkten Sicht, warten etliche originelle Spielgeräte auf ihren Einsatz.

Eine hindernisfreie Traumaussicht ergibt sich wenig später, wenn wir dem kurzen Verbindungsweg Richtung Gasthof Alpenblick (Weg M 3) folgen. Dazu stehen neben der Wallmannskapelle auch noch bequeme Holzliegen zur Verfügung, der Aussichts- und Rastgenuss ist beinahe grenzenlos! Vom Gasthof Alpenblick (Mo. und Di. Ruhetag) folgt der Abstieg über schmale Straßenverläufe zunächst der Richtung Römersberg, zweigt dann zum Hof Hiab ab und verläuft über Bodenstätt geradeaus nach Außerhof weiter zur Mattseer Landesstraße. Entlang dieser sind es rechts abzweigend auf dem Radweg nur wenige Minuten zum Parkplatz oder zur Haltestelle.



Daten & Fakten

Bus & Bahn: ab Salzburg Hbf. (Südtiroler Platz) mit Bus 120 bis Mattsee Außerhof.

Pkw: A 1, Abfahrt Salzburg Nord. Auf B 156 und Mattseer Landesstraße nach Obertrum und 1,5 km weiter Richtung Mattsee bis zur Abzweigung "Lofer" rechts (Parkplatz).

Gesamte Dauer: 2 ¼ Std., 300 hm, 6,6 km

Karte: f&b 391, ÖK 3204

Charakter: T 1 von T 6