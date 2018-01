Der Anthaupten bei Embach

Von der Kirche auf den beliebtesten Skitourenberg von Embach.

Das Skigebiet in Embach ist überschaubar. Ein knapp eineinhalb Kilometer langer Schlepplift beginnt unterhalb der Kirche und endet 300 Höhenmeter weiter oberhalb auf der Nordseite des Anthaupten. Für die Tourengeher ist die Bergstation der Startpunkt zu einer beinahe immer gespurten Skitour im sicheren Waldgelände. Nur der allerletzte Abschnitt auf dem Embacher Hausberg verläuft über ein kurzes, steiles Nordkar, das bei starken Windverfrachtungen mehr Umsicht erfordert. Auf dem Gipfelplateau ist die bis dahin nur erahnbare Aussicht dann umso überwältigender.

Ganz nach Konditions- oder Wetterlage kann die Skitour mit einem Aufstieg am linken Pistenrand oder mit der Schleppliftfahrt um drei Euro beginnen. Die Pistentourengeher sind in Embach jedenfalls noch kein Feindbild. Von der Bergstation führt der Anstieg über den in südöstlicher Richtung verlaufenden, steilen Hohlweg zu einer gewaltigen Richtfunkstation. Die imposante Anlage ist Teil einer quer durch Österreich verlaufenden Richtfunkstrecke, die aus 22 derartigen Relaisstationen besteht. Die Tourenstrecke aber bleibt konsequent südostwärts und peilt über einige kleinere Gräben hinweg eine freie Almfläche an, auf der ein hübsches Jagdhaus (1550 m) steht. Nun dreht die Spur leicht nach rechts (S, SW) und nützt die schmalen Schläge aus. Allmählich wird der Wald lichter und nach einer kurzen Steilstufe zeichnet sich das Anthaupten-Gipfelkreuz (1924 m) auch schon am südöstlich gegenüberliegenden Kamm ab. Der Weg dorthin führt in einer weiten Rechtsschleife noch einmal über eine letzte Steilstufe auf den beinahe flachen Rücken. Die Abfahrt folgt im Großen und Ganzen der Aufstiegsspur. Das bedeutet bis zur Wiese bei der Jagdhütte allergrößten Fahrgenuss, dann überwiegt auf den schmalen Hohlwegen mehr der Fun-Faktor. Zwei Mal bieten sich aber die breiten Forststraßen als gemütliche Alternative an. Der letzte Abfahrtsteil folgt, mit wunderbarer Aussicht auf den Ort und sein belebendes geistiges Zentrum, der Piste.



Details & Fakten

Anthaupten (1924 m)

So kommen Sie hin: A10, Abfahrt Knoten Pongau. Auf der B311 in Höhe Lend nach Embach abzweigen. Im Ortszentrum beim Gasthof Oberwirt nach links zum Schlepplift-Parkplatz.

Bus & Bahn: Bahn S 3 bis Bhf. Lend, Bus 631 bis Embach-Ortsmitte.

Ges. (ab Embach): 2,5 Std., 900 Hm, 5 km.

Karte: f&b 193, ÖK 3222.

Charakter: meistens gespurte, kaum lawinengefährdete Waldtour.

Literatur: Christian Heugl. 101 Skitouren für Genießer. Löwenzahn Verlag 2017.

Info: www.lawine.salzburg.at