Der hl. Nikolaus und Thomas Bernhard

Die Nikolauskirche Waldprechting in Seekirchen ist ein anziehender Ort für Gläubige, Wanderer und Schriftsteller.

Die Kirche St. Nikolaus auf der Anhöhe über dem Wallersee gehörte im 11. Jahrhundert zum Anwesen der Herren von Waldprechting. Im Jahr 1523, vor genau 500 Jahren, wurde der Neubau der romanischen Vorgängerkirche eingeweiht. Die wertvollen originalen Nikolaustafeln des gotischen Flügelaltars befinden sich im Salzburg Museum. Seit 1867 schmückt ein den Modeströmungen der Zeit entsprechendes Nikolausgemälde von Sebastian Stief den Hochaltar. Auf der Rückseite findet sich ein Eintrag: "Thomas Bernhard, Lyriker" steht da kaum mehr leserlich mit Bleistift geschrieben, und weiter: "Armer Mann mit Ausdauer!" Der Schriftsteller, der sich hier im Jahr 1953 verewigt hat, wohnte in der Nähe. Sein damals bester Freund war im unterhalb gelegenen Hof Hipping zu Hause. Der Ausgangspunkt für den Weg dorthin ist das Zentrum von Seekirchen, bzw. der Bahnhof Seekirchen (zehn Minuten entlang Bahnhofstraße). Vor der Stiftspfarrkirche mit dem stimmigen Adventmarkt zweigt die Wanderroute nach rechts, wenig später nach links ab und führt am Kulturhaus Emailwerk vorbei über die Anton-Windhager-Straße zur zukünftigen Bahnhaltestelle Seekirchen-Süd. Nach der Querung der Bahngleise verläuft die Route kurz nach rechts, dann gleich wieder links und nach der Landesstraßenunterführung rechter Hand einen Kilometer entlang der Hippingerstraße zur schon längst sichtbaren Filialkirche St. Nikolaus.

Der Abschied von diesem wunderbaren Ort fällt schwer, aber der Weg ist noch lang und folgt der schmalen Zufahrt einen weiteren aussichtsreichen Kilometer nordwärts zur Obertrumer Landesstraße. Auf dem Radweg geht es nun 100 Meter zuerst nach links, dann nach rechts Richtung Gezing, aber schon nach 150 Metern am Siedlungsrand entlang wieder nach rechts in die unmarkierte Zufahrt, die gleich in einen Traktorweg übergehen wird. Der Waldweg quert ein Bächlein, bei der Gabelung danach führt er rechts aufwärts und bei der Wegkapelle nach links über die Wiese zum Bauernhof. Weiter geht es nach rechts zur Seekirchner Landesstraße, dieser 100 Meter rechts entlang und dann links Richtung "Siedlung Oberleiten". Aussichtsreich führt die Route zur Seeburg und nach der Bahnquerung entlang der Bahnhofstraße in das Zentrum von Seekirchen.

Wanderkarte zum Vergrößern anklicken

Daten & Fakten

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: mit Regionalbahn bis Bhf. Seekirchen

Pkw: A 1, Abfahrt Wallersee. Auf B 1 und Obertrumer Landesstraße in das Zentrum Seekirchen. Parken.

Dauer: 2 ¼ Std., 50 hm, 8 km

Karte: f&b 391, ÖK 3204

Charakter: T 2, teils unmarkiert und nicht geräumt.