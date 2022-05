Drei-Flüsse-Fahrt

Eine erfrischend familienfreundliche Radtour rund um die Stadt Salzburg entlang Salzach, Saalach und Glan.

In der Stadt Salzburg treffen mit Salzach, Saalach und Glan drei wichtige Gewässer aufeinander, die sich bestens zu einer genussvollen Radrunde verbinden lassen.

Passender Ausgangspunkt ist die Staatsbrücke, Einstiegspunkte für Autofahrer oder Bahnreisende gibt es etliche, etwa von Mülln kommend. Der Uferweg auf der linken Salzachseite führt am Lehener Park, am Kraftwerk und an der einmündenden Glan vorbei, entlang der sich die Runde 31 Kilometer später wieder schließen wird. Beim Schild "Badebuffet" empfiehlt sich das Abbiegen, denn wenige ...