Ein- und Ausblicke in Ebenau

Die Waschlmühle ist der tiefste, der Watzmannblick ist der höchste Punkt der sonnigen Rundwanderung in Ebenau.

Ebenau wird gern als das Dorf der alten Mühlen bezeichnet, und dazu passt auch gleich die malerische Waschlmühle am Ausgangspunkt der netten Frühlingsrunde. Die Doppelmühle wurde um 1875 errichtet, in Betrieb war sie bis 1955. Weiter oben begegnen wir dann noch der Pertillmühle aus dem 17. Jahrhundert, in der sogar bis 1967 Korn gemahlen wurde. Für Schauvorführungen wurden einige der historischen Mühlen in Ebenau revitalisiert, aber wer weiß, vielleicht führt der Trend zur Regionalität ja auch zur Renaissance alter Mahltechniken?

...