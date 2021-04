Erlesenes Henndorf

Eine spannende literarische Spurensuche rund um Henndorf.

Fit in die Natur Christian Heugl

In den 1920er-Jahren war Henndorf für kurze Zeit beinahe der Nabel der literarischen Welt. So bekannte Künstler wie Stefan Zweig, Ödön von Horváth oder Max Reinhardt fanden im "Henndorfer Kreis" ihre geistige Heimat und in Carl Zuckmayers Wiesmühl den inspirierenden Treffpunkt zum Gedankenaustausch.

Spätestens mit dem "Anschluss" Österreichs an Hitlerdeutschland im Jahr 1938 war diese unbeschwerte und kreative Zeit schon wieder zu Ende. Ausgangspunkt der literarischen Spurensuche ist der Platz vor dem Gemeindeamt.

An der Hauptstraße ...