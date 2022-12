Emmausweg in Berchtesgaden

Zuerst die Betriebsamkeit in und dann die Stille über der Stadt Berchtesgaden genießen.

Berchtesgaden. In der Zeit der kurzen Tage zeigt sich die Sonne über Berchtesgaden nicht allzu lange, dafür erstrahlt die Stadt umso mehr im vorweihnachtlichen Glanz. Inmitten der historischen Altstadt, zwischen Schloss- und Marktplatz, verteilen sich die geschmückten Adventhütten, dazwischen erinnern übergroße, bunt bemalte Holzfiguren an die Rolle Berchtesgadens als gefragter Spielzeuglieferant. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts wurden Vogerl, Schaukelreiter oder Arschpfeifenrössl weit über die Landesgrenzen hinaus vertrieben. Zwischen den Ständen und Figuren fallen auch noch die vielen großen Laternen auf. Sie sind die leuchtenden Orientierungspunkte für den Emmausweg, dem dieser Wandertipp folgt. Ein guter Ausgangspunkt für die Autofahrer ist der Salzbergwerk-Parkplatz an der nördlichen Ortsteinfahrt, für die Busbenützer die Haltestelle Berchtesgaden Watzmanntherme. Vom Parkplatz führt der Weg über die Ache, dann rechts abzweigend in 10 Minuten zur Watzmanntherme und dort wieder rechts über die Brücke und die Straße zum Hofbrauhaus Berchtesgaden. Beim bräustüberleigenen Parkplatz beginnt eine Treppe, die zur Stiftskirche und zum Platz vor dem Königlichen Schloss hinaufführt. Zu sehen gibt es beim Aufstieg schon einiges, etwa die Böllerkanone im Wohnzimmerfenster, die bestimmt einem der 3000 Weihnachtsschützen gehört. Der wichtigste Auftritt ist das Christkindl-Anschießen, das am 17. Dezember um 15 Uhr beginnt und bis zum 24. jeden Tag zur gleichen Zeit wiederholt wird. Oder dann weiter oben an der Fassade der Alten Propstei der köstlich illuminierte Rübenhirsch. Am meisten beeindruckt aber doch der weihnachtlich verzauberte Schlossplatz. Ab nun ist der Emmausweg kaum zu verfehlen, es gilt nur den Laternen zu folgen. Diese führen links abzweigend über den Marktplatz zum Franziskanerkloster, dort rechts über die Angergasse zur evangelischen Christuskirche und nun als Höhepunkt weiter auf den Soleleitungsweg. Über den Dächern von Berchtesgaden geht es unterhalb der Kirchleitn-Kapelle über den Weg der Seligpreisungen in das Nonntal und entweder auf dem Herweg retour oder, kürzer, links abzweigend entlang der Salzburger Straße.

Details & FaktenEmmausweg

Bus & Bahn: mit Bus 840 ab Salzburg Hbf bis Berchtesgaden Watzmanntherme.

PKW: A 10, Abfahrt Salzburg Süd. Auf B 160 und B 305 nach Berchtesgaden, Parkplatz Salzbergwerk (Gebühr).

Ges. Dauer: 1 ½ Std., 100 hm, 5 km

Charakter: T 1

Familientipp: Kinderadvent im Kurgarten. www.berchtesgadener-advent.de