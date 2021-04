Rund um den Rabenstein

Auf den Spuren von Klimt und Schubert. Die Wege rund um Golling sind noch immer so reizvoll wie anno dazumal.

Fit in die Natur

Fit in die Natur Christian Heugl

Mit 631 Metern Seehöhe ist der Rabenstein kein sehr bedeutender Berg. Für die Geschichte Gollings spielt er aber doch eine wichtige Rolle. Der Komponist Franz Schubert legte im Jahr 1825 bei seiner Wanderung in das Gasteiner Tal hier eine schöpferische Pause ein und der Maler Gustav Klimt verewigte 1899 den romantischen Egelsee am Fuß des Rabensteins in einem seiner berühmten Gemälde.

Auch der im Gollinger Gemeindewappen abgebildete Rabe mit dem Goldring im Schnabel hat auf dem Rabenstein seinen ...