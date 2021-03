Filzmooshörndl und Loosbühel

Noch Lust auf eine Skitour im Großarltal? Am Schneemangel kann es jedenfalls nicht liegen.

Fit in die Natur

Fit in die Natur Christian Heugl

Im Ortszentrum von Großarl zweigt das Ellmautal beinahe unbemerkt ostwärts ab und endet fünf Kilometer oder 400 Höhenmeter später im Talboden Grund (Parkplatz). Viele Tourengeher peilen von dort den knapp 2000 Meter hohen, unscheinbaren Loosbühel an, der am einfachsten über die Almzufahrt zur Loosbühelalm (=Rodelbahn) und vor dieser dann rechts abzweigend in zwei Stunden erreicht werden kann. Ein anderes beliebtes Ziel ist das spitze Filzmooshörndl (2189 m) südwärts gegenüber. Sehr lohnend ist aber auch die mit einem halbstündigen Gegenanstieg verbundene ...