Frühherbst im Gosautal

Eine genussvolle Wanderung vom Vorderen Gosausee in den Talschluss zum Hinteren Gosausee.

Der Gosausee mit dem gletscherüberzogenen Dachsteinmassiv im Hintergrund gehört zu den bekanntesten Bergmotiven in den österreichischen Alpen. Besonders reizvoll ist ein Besuch im Frühherbst, wenn sich das Laub allmählich verfärbt und am Morgen feine Nebelschwaden über dem See schweben. Die Sonne tut sich in dieser Jahreszeit allerdings schon schwer, durch den steilen Gosaukamm auf der Westseite liegt das Tal ab 16 Uhr im Schatten. Aber Zeit genug für einen ausgedehnten Spaziergang, der an den drei Seen vorbei bis in den ...