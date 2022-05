Kapellenweg mit Venedigerblick

Ein abwechslungs- reicher Rundweg in Neukirchen im Oberpinzgau mit Blick auf die nahen und weit entfernten Kostbarkeiten.

"Pilgern für einen Tag" ist das Motto des Kapellenwegs, der das Gemeindegebiet von Neukirchen durchquert. An der Strecke liegen neun Kapellen, die mit ihren ganz unterschiedlichen Entstehungsgeschichten zum Innehalten anregen wollen. Neben den Einblicken in die Kleindenkmäler fasziniert aber auch der Blick in die Ferne. Von der etwas oberhalb gelegenen Venedigersiedlung ist das vor allem der majestätische Großvenediger, der das Obersulzbachtal so effektvoll abschließt. Vom höchsten Punkt Friedburg aus (1050 m) öffnet sich wiederum ein weiter Blick in das breite ...