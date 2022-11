Kleine Gaisbergrunde

Der Herbst von seiner schönsten Seite: Vom Schloss Aigen durch den Aigner Park zur Gänsbrunnstraße und über Mahbach zurück.

Wer das Wandern durch knöcheltiefes, raschelndes Laub liebt, oder gar als sinnliches Erlebnis empfindet, ist auf den Wegen rund um den Aigner Park gut aufgehoben. Trocken sollte es halt sein, damit sich das federleichte Gefühl beim Hindurchwaten auch richtig einstellen kann. Die ungeheuren Blattmengen auf den Wegen fehlen oben auf den Bäumen, was aber auch kein Nachteil ist, denn damit wird der südwestseitige Waldweg zu einem durchaus sonnigen Wandererlebnis. Der romantische Aignerpark mit seinen Höhlen, Wasserfällen und Aussichtskanzeln wird nur am Rande gestreift, aber die Runde über Mahbach und den Campingplatz ist nicht allzu lang, also bleibt bei Bedarf noch genug Zeit für einen Abstecher in diese phantastische Zauberwelt. Besonders empfehlenswert für Familien! Aber selbst das richtig große Alpinabenteuer geht sich noch aus. Das am Sonntag zu Ende gehende Bergfilmfestival im "Das Kino" liefert dazu mit einer erlesenen Auswahl an Filmen und Vorträgen die Zutaten (Infos unter www.daskino.at). Der Ausgangspunkt für die Gaisberg-Expedition ist der kleine Parkplatz an der Schwarzenberg-Promenade am Parkeingang gegenüber der Schlossanlage. Der Weg 15 führt links am Felberbach entlang mit Blick auf vier "Schlösser" (Neuhaus, Maria Plain, Franziskischlössl, Festung) und am verborgenen Badquellplatz vorbei in einer halben Stunde hinauf zur Gänsbrunnstraße. Von dort zweigt die Route 16 nach rechts zum schön gelegenen Haus Hofstetter und nach einer langgezogenen Kehre bei der nächsten Gabelung geradeaus zum ebenso prachtvollen Hof Mahbach ab. Der Weg führt rechts unterhalb am Wirtschaftsgebäude auf der für Fahrräder gesperrten Zufahrt vorbei. Der folgende, südwest-seitige Abschnitt über den sonnigen Traktorweg, besticht durch Traumblicke auf das Salzburger Becken und die Altstadt. An die Sonnenhänge schließt ein etwas steilerer Waldweg an, der beim Campingplatz Aigen endet. Die Runde schließt sich über den flachen, nach rechts abzweigenden Weg 16 a, der bei Bedarf sogar noch mit einer gleichlangen "Gipfeltour" über das Gols-Bergl (ca. 40 Höhenmeter) erweitert werden kann.

Zum Vergrößern bitte klicken:

Details und Fakten: Gaisbergrunde

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: ab Bhf Aigen durch die Unterführung zur Traunstraße. Zusätzliche Gehzeit 15 Min.

Pkw: von der Aignerstraße über die Traunstraße und Graf Revertera-Allee an der Kirche Aigen vorbei in die Schwarzenbergpromenade. Parkplatz.

Gesamtdauer: 2 Stunden, 300 hm, 5,8 Kilometer

Karte: f&b 391, ÖK 3210

Charakter: T 2