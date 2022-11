Martinswege im Saalachtal

Zu Martini eine beschauliche Novemberrunde von St. Martin bei Lofer zum Schloss Grubhof.

Der 11. November, gleichzeitig Martini und Faschingsbeginn, ist für die Ganserl und die Faschingsnarren ein besonderer Tag, - wenn auch in unterschiedlicher Wahrnehmung. Jedenfalls wird es ruhig während dieser Wanderung rund um St. Martin. Kein Geschnatter, kein Vogelgezwitscher, die Natur begibt sich in den Winterschlaf. Zu sehen gibt es trotzdem viel.

Ausgangspunkt ist der große Parkplatz in St. Martin am Beginn der Auffahrt nach Maria Kirchental (ab Bushaltestelle 10 Min.). Ein paar Meter geht es noch bergauf Richtung Kirchental, dann zweigt die Route nach Lofer (Wege 73, 74) nach rechts ab. Am originellen Waldgeisterhaus vorbei führt der Weg am westlichen Talrand entlang, nun um einiges sonniger, zum Gasthof Bad Hochmoos (geschl. bis Dez.). An der hübschen Hauskapelle vorbei geht es über den weichen Moorboden zur Bundesstraße. Die vorübergehend nicht markierte Route verläuft nun rechts abzweigend 100 Meter entlang der B 311 und folgt dann der Beschilderung Grubhofsiedlung nach links.

Das als Ferienanlage geführte Schloss Grubhof steht in einer gediegenen Parkanlage. Das heutige Aussehen erhielt der Ansitz im 19. Jahrhundert. Am 14. Februar 1887 wurde hier der Maler Anton Faistauer († 1930 in Wien) geboren. Am nachhaltigsten verändert wurden das Haus und die ganze Region aber durch den nachfolgenden Besitzer Hermann Schmidtmann (1841 - 1919). Der Kunstdüngerfabrikant aus Thüringen erwarb zwischen Unken und Maria Alm 40 Güter, pachtete noch zusätzlich 30.000 Hektar Jagdgründe und experimentierte in den 18 beheizbaren Glashäusern erfolgreich mit seinen wachstumsfördernden Produkten.

Die Route führt links am Campingplatz Grubhof vorbei, quert den neuen Grubhofsteg und zweigt nach rechts auf den Uferweg 01 Richtung St. Martin über den idyllischen Ortsteil Strohwolln ab. Zum Ende hin entweder auf dem kürzesten Weg über die Saalachbrücke durch das Ortszentrum von St. Martin zum Parkplatz, oder kurz vor der Brücke nach links noch mit einem halbstündigen Umweg durch den interessanten Geologiepark und den Thurnsteg hierher.

Zum Vergrößern bitte klicken:

Details und Fakten: In St. Martin

So kommen Sie hin:

Bus & Bahn: mit Bus 260 ab Sbg. Hbf oder Zell/See Bhf bis Haltestelle St. Martin bei Lofer Abzweigung Ort.

Pkw: über Lofer oder Saalfelden auf B 311 nach St. Martin und weiter Richtung Kirchental bis Parkplatz (2.- €).

Gesamtdauer: 1 ¾ Stunden, 6,5 km, 30 Höhenmeter.

Karte: f&b 292, ÖK 3215

Charakter: T 1

Martinimarkt Dorfplatz St. Martin 13. 11., ab 9.30 Uhr.