Logenplatz über Golling

Wer stille Wege, Almwiesen und eine gute Küche liebt, ist am Fuß des Schwarzerberges im Gebiet Voregg-Moosegg gut aufgehoben.

Das sonnige Hochplateau Voregg-Moosegg ist zu jeder Jahreszeit eine gute Wahl. Generationen von Kindern haben hier im kleinen Skigebiet das Skifahren erlernt, im Sommer sind der Spielplatz und das Wildgehege beliebte Anlaufpunkte für die Familien. Dazu kommen noch die kulinarischen Verlockungen: auf der Hochreithalm (Die. Ruhetag) eher deftig, im Berggasthof Bachrain (Mo - Mit Ruhetag) biologisch phantasievoll. Die Wanderung dorthin kann in Golling am Parkplatz Egelsee beginnen und führt dann links abzweigend auf dem Weg 26 entlang der kühlen Rabenstein-Nordseite in einer halben Stunde zu einer Weggabelung unterhalb von St. Anton. Die Zufahrt hierher ist aber auch mit dem Auto möglich, vor der Fahrverbotstafel stehen einige wenige Parkplätze zur Verfügung. Der Weg 92 Richtung Bachrain führt geradeaus zum Hinterkellaubauer und folgt dann dem leicht ansteigenden, hochtalartigen Verlauf. Bei einer Weggabelung zweigen wir auf den kürzeren Anstieg (Weg 27 a) nach links ab, der sich zuerst noch am Wirtschaftsweg und ab den idyllisch gelegenen Hütten an einem Wald- und Wiesensteig orientiert. Der nur zuletzt steile Weg 27 a mündet in die Zufahrt zum Biogasthof Bachrain ein, der rechter Hand einen Kilometer weit entfernt liegt. Wieder am Abzweigepunkt retour folgen wir der Zufahrt noch 300 Meter, dann verweist das Wegschild "Hochreith" nach rechts auf den halbstündigen Wiesenanstieg zum höchsten Punkt der Rundwanderung (953 m). Vom Berggasthof Hochreith verläuft der Rückweg zuerst einen Kilometer entlang der Zufahrt und mündet dann in den vis-a-vis abzweigenden Waldweg 35 Richtung "Golling, St. Anton" ein. Unter der neuen 380-kV-Trasse hindurch führt die steile Route auf den Matthias-Walkner-Weg hinaus. Der Sieger der Dakar-Rally 2018 hat hier sein neues und wenig unterhalb sein altes Wohnhaus. Ein paar Minuten sind es noch bis zum Ausgangspunkt Parkplatz St. Anton, etwas länger dauert der halbstündige Weg zum Ausgangspunkt Parkplatz Egelsee. Diesen hat vielleicht auch Franz Schubert im Jahr 1825 gewählt, zumindest erinnert ein romantisches Schubertplatzerl an ihn.

Details & Fakten

Hochreith-Bachrain



Bus & Bahn: mit Bahn oder Bus 170 nach Golling. Im Ortszentrum in die Trögergasse abzweigen.

PKW: A 10, Abfahrt Golling. Im Zentrum rechts in die Trögergasse (Parkplatz Egelsee) abzweigen. Oder auf B 159 1 km weiter bis Abzweigung St. Anton. Parkplatz nach 2 km.

Ges. Dauer: 4-5 Std., 480 hm, 10-13,5 km

Karte: f&b 392, ÖK 3210

Charakter: T 2