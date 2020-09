Malerischer Wolfgangsee

Eine Natur- und Bilderreise zwischen Abersee und St. Gilgen auf den Spuren der Zinkenbacher Malerkolonie.

Zinkenbach kann vieles sein: da ist einmal der St. Gilgener Ortsteil Abersee, der bis 1979 Zinkenbach hieß. Dort fließt aber auch der namensgebende Zinkenbach, der mit seinem ungeheuren Schottergeschiebe eines Tages den Wolfgangsee zweiteilen wird.

Und schließlich ist da auch noch die "Zinkenbacher Malerkolonie", eine bedeutende Künstlervereinigung, die sich in den 1920er-Jahren hier am Wolfgangsee zusammengefunden hat. Bis zu 27 bildende Künstler, hauptsächlich aus dem Wiener Raum, bezogen jedes Jahr in den Zinkenbacher Bauernhöfen ihre kostengünstigen Quartiere.

